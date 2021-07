Corona aktuell : Eine Neuinfektion im Kreis Plön, keine in Ostholstein

Gegen den bundesweiten Trend sind die Inzidenzwerte in Ostholstein und im Kreis Plön über das Wochenende gesunken. Einen leichten Anstieg gibt es aber bei den aktuellen Quarantäne-Anordnungen.

Eutin/Plön | Gegen den Trend haben sich die Corona-Zahlen in der Region entwickelt. Bundesweit stiegen die vom Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlichten Inzidenzwerte über das Wochenende. In Ostholstein sank die Sieben-Tages-Inzidenz dagegen auf 0,5. Am Freitag hatten sich binnen Wochenfrist noch 2,5 von 100.000 Einwohnern mit Covid-19 infiziert. Es gab ...

