Corona aktuell : Die Hälfte der Corona-Fälle im Kreis Plön sind Ungeimpfte

Im Kreis Ostholstein sind derzeit mehr als 100 Einwohner aktuell coronapositiv, im Kreis Plön sind es 75. Die Inzidenzwerte steigen auch hier.

Eurin / Plön | Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen steigen erwartungsgemäß auch in den Kreisen Ostholstein und Plön mit beginnender Erkältungssaison an. 20 Neuinfektionen meldet Robert Heinze für den Kreis Plön am Montag. Weiterlesen: Fast 30 Neuinfektionen in den Kreisen Ostholstein und Plön Damit sind aktuell insgesamt 75 Personen positiv auf Corona geteste...

