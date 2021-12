Corona aktuell : Viele Neuinfektionen in Eutin und Süsel – nur Bad Schwartau hat noch mehr

Der zweite Todesfall in dieser Woche: Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Ostholstein auf 90. Im Kreis Plön sind bereits ein Drittel der Intensiv-Betten mit Covid-19-Patienten belegt.

Eutin / Plön | Die schlechten Nachrichten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie reißen nicht ab: Erst am Dienstag hatte der Kreis Ostholstein einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona registriert, am Donnerstag kam ein weiterer hinzu. Es handelt sich nach Auskunft von Kreis-Sprecher Thomas Jeck um einen älteren Patienten mit unklarem Impfstatus: Vermutli...

