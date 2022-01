Corona in Ostholstein : 21 Kinder mit positivem Corona-Tests in Schönwalder Kita – Einrichtung bleibt trotzdem offen

Schönwalde scheint gerade ein Hotspot zu sein, sagt Beate Brand, Leiterin des Kita-Werks Ostholstein. Mehr als ein Viertel aller Kita-Kinder ist positiv auf Corona getestet. Auch Erzieher sind in Quarantäne.

Schönwalde | Die evangelische Kita in Schönwalde ist nicht geschlossen, Kinder sind am heutigen Freitag trotzdem keine da. 21 der 70 Kindergartenkinder sind wegen positiver Corona-Tests zuhause. Vier Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne – weil sie entweder selbst erkrankt sind oder Kontaktpersonen zu ihren eigenen Kindern, sagt Beate Brand, zuständige Leiterin ...

