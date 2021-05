Corona - Aktuell : Plön verliert neun Plätze im Landkreis-Ranking

Obwohl der I-Wert in Plön unverändert ist, rutscht der Kreis auf Platz 27 im Vergleich der Landkreise. Auch Ostholstein verliert einen Rang.

Eutin/Plön | In Ostholstein sinkt der Corona-Inzidenzwert weiter. Lag er am Dienstag noch bei 22,9 betrug der I-Wert am Mittwoch nur noch 22,4. Trotzdem rutscht Ostholstein auf der bundesweiten Liste um einen Platz nach unten und liegt derzeit auf Platz neun. Gleich neun Plätze verliert der Kreis Plön und rutscht ab auf den 27. Platz. Dabei hat sich der I-Wert im V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.