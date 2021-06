Corona aktuell : Erstmals seit langem keine neuen Fälle in den Kreisen Plön und Ostholstein

Die Inzidenzwerte sinken ebenfalls weiter. Beide Kreise verbessern sich damit in der Liste aller Kreise und Städte, die vom Robert-Koch-Institut geführt wird. Besonders der Kreis Plön liegt weit vorne.

Eutin/Plön | Positive Nachrichten gibt es zur Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region. Erstmals seit langem meldeten die Kreise Ostholstein und Plön am Dienstag keine Neuinfektionen. Weiterlesen: Die Corona-Zahlen vom Montag In Ostholstein gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen Wochenfrist 12,0 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner. Am Monta...

