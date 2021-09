Corona Aktuell : Inzidenz im Kreis Plön steigt – und sinkt in Ostholstein

Die Gesundheitsämter der Kreise haben die neuen Zahlen über Infizierte herausgegegeben.

Ostholstein / Plön | Während der vom Robert-Koch-Institut (RKI) für den Kreis Ostholstein gemeldete Inzidenzwert wieder leicht sank, stieg er im Kreis Plön den inzwischen zweiten Tag in Folge. In Ostholstein liegt der sogenannte I-Wert wieder bei 13,9 – am Dienstag hatte er bei 14,4 gelegen. In Plön hingegen stieg er von 20,1 am Dienstag auf 22,4 am Mittwoch. Ostholstein b...

