Eutin : Cornils-Stiftung spendiert Rosen für Beet vor der Tourist-Info

Interessierte Hausbesitzer können ebenfalls Rosen erhalten. Ziel: Eutin soll Titel Rosenstadt alle Ehren machen.

Eutin | An der Tourist-Info durftet es jetzt nach einer Mischung aus grünem Tee, Zitrone und etwas Honig – die Cornils-Stiftung ließ in einem Beet vor dem historischen Haus am Markt die englische Rose „Vanessa Bell“ pflanzen. Denn die Rosenstadt soll ihrem Namen schließlich auch alle Ehre machen. „Wir möchten gern noch mehr Rosen in Eutin“, sagten Kay und Dör...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.