Neubau auf Wilhelmshöhe in Eutin : Convivo-Park will erweitern und binnen zwei Jahren 63 Service-Wohnungen bauen

Bezahlbarer Wohnraum ist einerseits knapp, andererseits gibt es ältere Eigenheimbesitzer, die sich gern verkleinern würden. Der Convivo-Park plant 63 neue Wohnungen sowie eine Tagespflege für rund zehn Millionen Euro.

Eutin | Der Convivo-Park will sich erweitern: Wo vor fast 20 Jahren mal ein Hotel an Eutins Grenze zu Malente vorgesehen war, direkt an der L174, sollen nun etwas mehr als 60 Wohnungen gebaut werden, die den angespannten Immobilienmarkt in Eutin und Umgebung entlasten. Weiterlesen: Neues Bauprojekt für Jung und Alt auf Wilhelmshöhe Wer zu jung und fit i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.