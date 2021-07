Flohmarkt am Eutiner Schloss : Claudia Falk und Wencke Susemihl laden zu „Tüdel und Trödel“ am Sonntag

Die zweite Auflage vom ersten Flohmarkt mit Live-Musik aus dem ersten Corona-Sommer gibt es am Sonntag zwischen Schloss, Schlossterrassen und Eutiner See. An mehr als 70 Ständen kann gestöbert werden – ohne Maske.

Eutin | Das Flohmarkt-Format „Tüdel und Trödel“ ist eigentlich im vergangenen Jahr aus der Corona-Not heraus entstanden. Doch Claudia Falk und ihre Auszubildende Wencke Susemihl von der Nordlichtagentur haben so ein gutes Feedback bekommen von Besuchern und Standbetreibern das klar war: „Der mit Abstand coolste Flohmarkt wird von uns wieder veranstaltet.“ 3000...

