Eutin/Lübeck : Caroline Rügge zeigt ihre fantasievolle Kunst im Ostholstein-Museum

„Fantasien in Gold und Silber“: Die Lübecker Goldschmiedin zeigt Objekte aus 30 Jahren ihres kreativen Schaffens. In der Ausstellung steht aber nicht nur Schmuck im Fokus.

Eutin | Mit einer besonderen Sonderausstellung startet das Ostholstein-Museum in die Saison 2022: Im Dachgeschoss werden „Fantasien in Gold und Silber“ präsentiert. In zahlreichen Vitrinen sind Werke der Metallgestalterin und Goldschmiedin Caroline Rügge ausgestellt. Doch es ist nicht nur Schmuck, wie man angesichts des Berufs der Künstlerin vermuten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.