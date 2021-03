Wegen der Corona-Pandemie : Plön verzichtet auf Gebühren für Freiflächennutzung

Jährlich nimmt die Stadt Plön rund 10.000 Euro an Sondernutzungsgebühren ein. Durch Verzicht will sie jetzt entlasten.

Plön | Die Plöner Stadtverwaltung will nach 2020 auch im zweiten Jahr in Folge keine Sondernutzungsgebühren von in Plön ansässigen Unternehmen kassieren. Dafür sprach sich einstimmig der Plöner Hauptausschuss vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie aus. Jährlich nimmt die Stadt rund 10.000 Euro an Sondernutzungsgebühren ein Diese Gebühren zahlen zum Beispiel ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.