Sein Mandat will er behalten : Stefan Kruppa verlässt die CDU-Ratsfraktion in Plön – Kritik an CDU-Fraktionschef André Jagusch

Ratsherr Stefan Kruppa verlässt die CDU-Ratsfraktion. Das bestätigte der 54-jährige Koch und Restaurantfachmann. Er gab als Grund für seinen Schritt Differenzen mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden André Jagusch an.

Plön | Überraschung am Dienstagnachmittag in Plön: Ratsherr Stefan Kruppa verlässt die CDU-Ratsfraktion. Das bestätigte der 54-Jährige Koch und Restaurantfachmann am Dienstag dem OHA. Er gab als wesentlichen Grund für seinen Schritt Differenzen mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden André Jagusch an. Stefan Kruppa will sein Mandat behalten und weiterhin als frakti...

