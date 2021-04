Ehepaar 100 Jahre in der SPD : „Rote Socken“ sind Markenzeichen von Burkhard Klinke

Sie stießen 1970 und 1971 als Jungsozialisten zur SPD – die Zeit des damaligen Wirkens von Willy Brand als Bundeskanzler

Bosau | Er trägt meistens rote Socken und zeigt im Sommer gern seine sonnengebräunte Haut. Sie trägt modisch-rote Accessoires und genießt mit ihm die gemeinsame Zeit in einem roten Strandkorb. Da passen in meist schwarzer Lackierung gewählte Luxuskarossen vor dem schmucken Haus in Bosau nicht so recht in das gelebte sozialdemokratische Farben-Bild von Birgit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.