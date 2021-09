Verkehr in Eutiner Altstadt : Bundeswehr-Appell sorgt Donnerstag für Stau in der Innenstadt

Autofahrer aufgepasst: Weil die Bundeswehr sich heute mit einem großen Appell auf dem Eutiner Marktplatz von ihrem Kommandeur Tobias Aust verabschiedet, kann es zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen.

Eutin | Oberstleutnant Tobias Aust wird Donnerstagnachmittag nach dreieinhalb Jahren in Eutin auf dem Marktplatz mit einem Appell verabschiedet. Die Trockenübung dafür sorgte im Berufsverkehr am Morgen bereits für Stau in der Innenstadt. Weiterlesen: Henrik Hoffmann wird neue Kommandeur der Aufklärer Autofahrer sollten deshalb damit rechnen, dass der Ap...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.