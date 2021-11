Der Grundstein ist gelegt : Kirche baut in Bad Segeberg ein klimaneutrales Verwaltungsgebäude

In Kartusche für Grundstein wurden tagesaktuelle Zeitungen, zwei Sachstandberichte, der erste Synodalen-Baubeschluss der Synode, ein Kreuz, eine Maske, zwei gesiegelte Pröpste-Briefe sowie einen Bronzeengel gelegt.

Bad Segeberg / Plön | Mit der Grundsteinlegung am Buß- und Bettag wurde der endgültige Startschuss für den Bau der neuen Kirchenkreisverwaltung in Bad Segeberg gegeben. Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Plön-Segeberg errichtet am Birkenring bis voraussichtlich zum Jahresende 2022 ein Bürogebäude, das bis zu 86 Arbeitsplätze bietet. Die Synode hatte über das Bauprojek...

