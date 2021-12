Bürgermeisterwahlen 2022 : Eutin, Malente und Plön stimmen ab: Wer kandidiert und wann gewählt wird

In drei Städten und Gemeinden in der Region entscheiden die Bürger im kommenden Jahr darüber, wer als Chef im Rathaus sitzt. Sowohl in Eutin, als auch in Plön und Malente streben die Amtsinhaber eine zweite Amtszeit an.

Ostholstein / Plön | Die Herausforderungen für die drei Kommunen Eutin, Malente und Plön sind auch 2022 groß. Doch neben all den anstehenden Projekten können die Bürger zudem wählen, wem sie als Bürgermeister oder Bürgermeisterin die Aufgaben zutrauen. So finden in Eutin (27. Februar), Malente (8. Mai) und Plön (11. September) die Bürgermeisterwahlen statt. In allen drei ...

