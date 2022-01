Bürgermeisterwahl Eutin 2022 : Wahlkampf auf dem Wochenmarkt: Ein Besuch am Stand von Christoph Gehl und Carsten Behnk

Drei Kandidaten treten an zur Bürgermeisterwahl Eutins am 27.Februar, nur zwei sind aktuell mit einem Stand auf dem Wochenmarkt. Was fragen die Menschen Amtsinhaber Carsten Behnk, was SPD-Kandidaten Christoph Gehl?

Eutin | „Guten Tag, mein Name ist Christoph Gehl und ich möchte gern der neue Bürgermeister Eutins werden. Darf ich mich Ihnen vorstellen?“ Wie oft das der 42-jährige SPD-Kandidat für Eutins Bürgermeisterwahl bisher gesagt hat, hat Gehl nicht gezählt. „Aber es erwachsen daraus eigentlich immer spannende Gespräche mit Themen, die noch keine in den Ausschüssen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.