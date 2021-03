Es waren nur 18 Anmeldungen : Aus für die fünfte Klasse der Schule in Hutzfeld

Die Gemeinde Bosau hat den Kampf um den Erhalt der Außenstelle der Wilhelm-Wisser-Schule in Hutzfeld verloren.

Hutzfeld | Nun ist es amtlich: Die Außenstelle der Wilhelm-Wisser-Schule Eutin an der Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld wird zum Sommer 2023 ihre Türen schließen. Die Grundschule behält weiterhin Bestand. Bürgermeister Eberhard Rauch berichtete am Dienstagabend von einem Anruf von Schulleiter Sven Ulmer aus Eutin. Danach hätten sich nur 18 Schülerinnen und Schül...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.