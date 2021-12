Goldene Sprotte für Plön : Die „Sprottenflotte“ bietet bald drei weitere Stationen in Plön

Plön ist auf gutem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt. Die „Sprottenflotte“ will ihr Angebot zur Nutzung von konventionellen Fahrrädern, E-Rädern oder Lastenräder ausweiten. Die Stadt will sogar Fahrradstraßen einrichten.

Plön | Die Sprottenflotte wächst weiter. 100 Fahrrad-Stationen sind seit Sommer 2019 in der KielRegion eröffnet worden. Das ist Grund zum Feiern und Anlass für Geschenke: Jeweils eine speziell entworfene goldene Sprotte krönt nunmehr die Flotten in den fünf beteiligten Städten Plön, Preetz, Kiel, Rendsburg und Eckernförde. In Plön reiht sich das goldene Gefä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.