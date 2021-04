Ostergruß des Bürgermeisters : Standortvorteil nutzen und hier den Frühling genießen

Eutins Bürgermeister Carsten Behnk wünscht allen Eutinerinnen und Eutinern ein schönes Osterfest.

01. April 2021, 12:20 Uhr

Eutin | Eutins Bürgermeister Carsten Behnk wünscht allen Eutinern ein schönes Osterfest. Tatsächlich ist es bereits das zweite Ostern unter Corona-Bedingungen. „Das hätten die meisten von uns im vergangenen Jahr so sicher nicht erwartet“, ist er sich sicher. „Dennoch, lassen Sie sich nicht unterkriegen, lassen Sie uns die Herausforderungen gemeinsam meistern und vor allem: Machen wir das Beste daraus! Zum Glück wohnen wir in einer Region, in der auch andere gern Urlaub machen würden. Also nutzen wir den Standortvorteil und genießen den Frühling bei uns.“

Behnk schreibt weiter: Wir haben bereits so viel geschafft, jetzt werden wir den Rest des Weges, den wir in dieser Krise noch vor uns haben, auch zusammen überstehen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre herausragende Disziplin und Mitarbeit in diesen besonderen Zeiten bedanken. Die Pandemie hat unser aller Leben nach wie vor fest im Griff. Es ist unglaublich, wieviel sich im vergangenen Jahr für uns geändert hat. Viele arbeiten jetzt im Homeoffice, die Schulen und Kindergärten unterrichten und betreuen teilweise in Wechselschichten, die Geschäfte sind unter Einschränkungen geöffnet, Restaurants und Cafés in unserer Stadt haben leider immer noch zu.

Die Bürgerinnen und Bürger können die Stadt nach wie vor per Telefon oder E-Mail erreichen

Wir befinden uns bereits in der dritten Pandemie-Welle und bei vielen ist der Geduldsfaden schon ziemlich angespannt. Doch es gibt Hoffnung. Das Impfzentrum im Herzen der Stadt hat sich gut etabliert und arbeitet kontinuierlich gegen die Pandemie. Wir alle hoffen, im Sommer über den Berg zu sein. Die Bürgerinnen und Bürger können uns nach wie vor per Telefon oder E-Mail erreichen. Adressen und Ansprechpartner*innen finden sich im Netz auf unserer Homepage unter www.eutin.de. Genießen Sie trotz allem Ostern im Kreise Ihrer Familie und lassen Sie uns gemeinsam auf den Sommer hoffen. Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Carsten Behnk, Bürgermeister