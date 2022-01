Bürgermeisterwahl Eutin 2022 : Bürgermeister Carsten Behnk hat Corona: Wahlveranstaltung am Mittwoch fällt aus

Der PCR-Test von Bürgermeister Carsten Behnk ist positiv. Er hatte ihn machen lassen, weil er nach der Sitzungswoche mit Stadtvertretern gleich zwei Warnungen per Corona-App bekam. Wann die Kandidaten sich nun treffen.

Eutin | Es sollte das erste gemeinsame Aufeinandertreffen der drei Kandidaten für Eutins anstehende Bürgermeisterwahl am 27. Februar werden. Doch nun muss die Veranstaltung am Mittwoch, 26. Januar, ab 19 Uhr im Ostholstein-Saal ausfallen, weil Bürgermeister Carsten Behnk selbst an Corona erkrankt ist. Weiterlesen: Wahlkampf auf dem Wochenmarkt: Ein Besuch ...

