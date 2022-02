Gutachten sorgt für Diskussion : Bürgergemeinschaft Eutin ist sauer über Zweifel am Denkmalwert der Weidestraße 24

An der Weidestraße 24 Eutin spalten sich die Geister: Die einen würden das Gebäude zugunsten des Schulstandortes abreißen. Die Bürgergemeinschaft jedoch kämpft für das Haus und droht sogar mit Spendenversagung bei Abriss.

Eutin | Der Vorstand der Bürgergemeinschaft Eutin ist sauer über die Aussagen der „Quellenhistorischen Darlegung“ zum Gebäude in der Weidestraße 24 in Eutin. Darin fasst Frank Petzold nach Quellenrecherche zusammen, dass es keine belegbaren Fakten gebe, die das Wohnhaus in der Weidestraße 24 zu einem Ackerbürgerhaus machten. Weiterlesen: Historiker Frank P...

