Es gibt in, den Hang zum Buch : Karen Volkmann-Lark ist die neue Chefin in der Buchhandlung Schneider in Plön

Der Plöner Buchhändler Hinnerk Schneider hat seine gleichnamige Buchhandlung in der Lübecker Straße in Plön an Dr. Karen Volkmann-Lark übertragen. Sie übernahm die vier Mitarbeiter und stellte so zwei neue dazu ein.

Plön | Fast ließe sich sagen: Dr. Karen Volkmann-Lark ist eine Frau mit vielen Talenten. Seit 1999 wirkt die heute 55-Jährige in Teilzeit im Kieler Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung, kaufte 2018 die Preetzer Buchhandlung am Markt, übernahm im März als neue Inhaberin die Plöner Buchhandlung Schneider, schrieb vier Bücher. „Ich dachte, es ist schön, ...

