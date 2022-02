Offenbar Brandstiftung : Zwölf Menschen in Eutin-Neudorf wurden im Schlaf von Feuer überrascht

Zwei Elektro-Mobile vor einem Haus mit sechs Wohnungen wurden offensichtlich in Brand gesteckt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.

Eutin-Neudorf | Auf rund 50.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den in der Nacht zum Dienstag, 1. Februar, ein Brand vor einem Mehrfamilienhaus in der Plöner Straße im Eutiner Stadtteil Neudorf angerichtet hat. Den Brandherd bildeten zwei Elektro-Mobile, auch E-Scooter genannt. Der Vorfall passt in eine lange Reihe von Brandstiftungen in Neudorf. In der Nacht z...

