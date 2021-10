Polizei vermutet Brandstiftung : Feuer zerstört fünf Tretboote an Scharbeutzer Strandallee – Zeugenaufruf

Drei Wehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Schadenshöhe ist erheblich. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

von Bernd Schröder

07. Oktober 2021, 13:22 Uhr

Scharbeutz | Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung: Am Strand von Scharbeutz wurden am Donnerstag fünf Tretboote ein Raub der Flammen. Der Schaden ist erheblich: Die Polizei nannte eine Summe von 25.000 Euro. Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Drei Wehren im Einsatz

Gegen 5 Uhr wurde die Polizeileitstelle Lübeck darüber informiert, dass am Strandabschnitt 29 mehrere Tretboote brennen. Als Beamte der Polizeistation Ratekau eintrafen, brannten auf Höhe des dortigen Restaurants, Strandallee 94, fünf Boote in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Pönitz, Scharbeutz und Haffkrug löschten das Feuer nach einer guten halben Stunde.



Wer hat etwas gesehen?

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Tretboote vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Deswegen hat die Kriminalpolizeistelle Eutin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Tathergang sowie verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 04521/8010 oder per E-Mail an Eutin.KPST@polizei.landsh.de entgegen.