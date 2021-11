Wohnungsbrand in Lütjenburg : Wankendorfer Baugenossenschaft verspricht schnelle Hilfe für Brandopfer

Nach Einschätzung der Feuerwehr können derzeit sechs Mietwohnungen in dem Gebäude durch die starke Rauchentwicklung vorerst nicht mehr oder nur schwer genutzt werden. Die Wankendorfer Baugenossenschaft kündigte Hilfe an.

