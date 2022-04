Trauer bei vielen Kindern : Brandschutzerzieher Gerth Polzin (62) aus Roge ist verstorben

Für Gerth Polzin, den Brandschutzerzieher im Amt Ostholstein-Mitte, war es eine Herzensangelegenheit Kinder und Familien spielerisch mit der Feuerwehr und den möglichen Risiken eines Brandes vertraut zu machen.

Roge | Gerth Polzin aus Roge war seit 1988 als Feuerwehrmann und Brandschutzerzieher in der Gemeinde Sierksdorf und später auch darüber hinaus aktiv. Viele werden sich an seine Besuche in Kindergarten und Schule erinnern. Am 5. April verstarb Gerth Polzin nach schwerer Krankheit. Feuerwehrehrenkreuz für unermüdlichen Einsatz um die Brandschutzerziehung ...

