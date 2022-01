Lübeck : Brand in Dräger-Villa: Großeinsatz der Feuerwehren

Das Alarmstichwort lautete „Feuer, Menschenleben in Gefahr“: Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 50 Einsatzkräften am Finkenberg.

Lübeck | Großeinsatz am späten Sonntagnachmittag im Stadtteil St.-Lorenz Süd: In der Dräger-Villa in der Straße Finkenberg war gegen 16.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Gleich mehrere Notrufe erreichten die Feuerwehr mit dem Hinweis, dass sich noch Personen in dem Haus aufhalten sollen. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit dem Alarmstichwort „Feuer, Mensc...

