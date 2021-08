Nach der Flutkatastrophe : Bosau hilft weiter: Nach dem Camp mit 42 Kindern sind weitere Aktionen in Planung

Was möglich ist, wenn nicht nur ein ganzes Dorf, sondern viele Helfer mehr von einer guten Idee überzeugt sind, zeigt das Camp Bosau für Kinder aus dem Flutgebiet Eschweiler. Jetzt berät Holger Marohn andere Kommunen.

Bosau | Wo viele Hände mit anpacken, kann aus einer Idee am Frühstückstisch Großes werden. Ein Facebook-Post vor zwei Wochen hat das Camp-Bosau für Kinder aus den Flutgebieten um Eschweiler ins Rollen gebracht. Binnen Stunden war Holger Marohn klar, dass er dichter an einer Realisierung war, als er in der Kürze der Zeit zu hoffen gewagt hätte. Ein ganzes Dorf...

