Sommerkonzert : Romantische Saxophon- und Klaviermusik in der Bosauer St.-Petri-Kirche

Bosau | Sonia Tcherepanov (Saxophon) und ihre Mutter Inessa Tsepkova (Klavier) spielen Musik der Romantik im nächsten Konzert der Kirchengemeinde in der St.- Petri -Kirche. Es findet am Sonnabend, 24. Juli 2021, um 19 Uhr statt. Im MIttelpunkt des Programmes steht Robert Schumann. Seine Drei Romanzen op. 94 werden oft von verschiedenen Soloinstrumenten an ...

