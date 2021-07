Bosau/Eschweiler/Stolberg : Alles bereit für die Kinder aus dem Hochwasser-Katastrophengebiet

120 Helfer errichten Zeltlager in Bosau für die etwa 45 jungen Gäste, die am Samstag per Bus aus dem Hochwassergebiet geholt werden.

Bosau/Eschweiler/Stolberg | Binnen kurzer Zeit ein Zeltlager aus dem Boden stampfen? Kein Wunder, dass Alexander Daum nicht weiß, wo ihm der Kopf steht. „Meine Birne glüht“, sagt der Gemeindejugendwart der Feuerwehr Bosau. Seit Freitag sind 120 Ehrenamtler damit beschäftigt, die Zeltstadt auf dem Gelände des DJO-Heims für die etwa 45 Kinder und Jugendliche aufzubauen, die morgen...

