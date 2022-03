Frauenfussball Landesliga : Roy Meinhard tritt die Nachfolge von Stephan Mohr an

Stephan Mohr hört nach vielen erfolgreichen Jahren zum Saisonende als Trainer der Fußballerinnen auf, die noch um den Verbleib in der Landesliga kämpfen. Roy Meinhard bringt Co-Trainer Sören Elsner mit.

Bösdorf | „Im Frauenbereich ist eine wichtige Personalie geklärt“, meldet der Bösdorfer Fußballobmann Stephan Mohr. Die Frauenmannschaft der Fortuna, derzeit in der Landesliga Holstein aktiv, bekommt mit Roy Meinhardt zur Saison 2022/23 einen neuen Cheftrainer. Er tritt die Nachfolge von Stephan Mohr an, der als Coach seit vielen Jahren großen Anteil an den Erfo...

