Talk mit Propst Peter Barz : Björn Engholm: Wettrüsten und Ungerechtigkeit sind größte Herausforderungen

Im Gespräch im Garten am frischen Wasser verrät der Ministerpräsident a.D. auch, welche Rolle er beim Ende der Ära Helmut Schmidt gespielt hatte und was er sich von der lutherischen Kirche erhoffe.

Eutin | Das Wettrennen zwischen den USA und China sowie soziale Ungerechtigkeit in Deutschland sind nach Überzeugung von Björn Engholm die aktuell größten Herausforderungen. Der SPD-Politiker, 1988 bis 1993 Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, erzählte Donnerstagabend beim Talk im „Garten am frischen Wasser“, welche Sorgen er beim Blick in die Zukunft hegt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.