Lübecker Bucht : Kinder können mit dem BUND die Ostsee erforschen

Sommerprojekt „Biologie mariner Lebensräume aktiv erleben und schützen“: Kinder und Jugendliche können die Unterwasserwelt der Ostsee rund um Neustadt und Perlzerhaken entdecken, erschnorcheln oder vom Land aus erfahren.

Neustadt/Pelzerhaken | Eintauchen in eine unbekannte Unterwasserwelt können Interessierte jetzt an der Lübecker Bucht. Pünktlich zum Start in den Sommer bietet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wieder sein „Bio-Mare“-Programm – Abkürzung für „Biologie mariner Lebensräume aktiv erleben und schützen“ – an. Das Projekt soll die heimische Ostsee mit seiner ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.