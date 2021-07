Lübeck-Travemünde : „Bewegungsfreude am Meer“: Sport im Brügmanngarten

Kostenloses Sport-Angebot für jedermann startet unweit des Maritim-Hotels direkt an der Strandpromenade.

Lübeck-Travemünde | Um auch nicht in Sportvereinen aktiven Menschen sportliche Aktivitäten zu ermöglichen, laden der Bereich Schule und Sport, der Turn- und Sportbund Lübeck und die Lübecker Sportvereine noch bis Ende August zu einer Reihe von kostenlosen Sporteinheiten ein – so auch in Travemünde. Weiterlesen: Kostenlose Sportangebote in sechs Grünanlagen und Parks ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.