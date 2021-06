Pelzerhaken : Betrunkener E-Rollerfahrer auf Seebrückenvorplatz schwer verletzt

60-jähriger Urlauber war erheblich alkoholisiert und hatte die Kontrolle über seinen Scooter verloren – mit weitreichenden Folgen.

Pelzerhaken | Erheblich alkoholisiert war am Mittwochabend ein 60-Jähriger auf der Promenade in Neustadt-Pelzerhaken unterwegs. Laut den Ermittlungen der Polizei verlor der Mann aus Nordrhein-Westfalen ob seines Alkoholpegels gegen 20.20 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz die Kontrolle über den Scooter, als er in den Bereich der hügelig angeordneten Pflastersteine des d...

