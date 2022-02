Unfall in Lübeck : Betrunkener Autofahrer kollidiert mit zivilem Polizei-Streifenwagen

36-Jähriger übersah beim Linksabbiegen das Auto, mit dem zwei Beamtinnen der Lübecker Kriminalpolizei unterwegs waren.

Lübeck | Die Polizei musste zu diesem Unfall nicht extra ausrücken – sie war selbst beteiligt: In der Nacht zu Dienstag ist ein 36 Jahre alter Lübecker mit seinem VW Golf in einen zivilen Streifenwagen gefahren. Der Mann war gegen Mitternacht in der Glockengießerstraße in Richtung Kanalstraße unterwegs, als er beim Linksabbiegen den aus Richtung Hubbrücke hera...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.