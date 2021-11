Heftiger Streit in Preetz : Polizei beendet Randale – Heranwachsender verletzt Beamten

Die Aggressivität gegen Polizeibeamte nimmt immer schlimmere Formen an. In Preetz wurde in der Nacht zu Sonntag ein Polizeibeamter bei einem Einsatz gegen betrunkene, randalierende Heranwachsende sogar verletzt.

Preetz | Ein Polizeibeamter ist in der Nacht zu Sonntag in Preetz bei einem Einsatz in der Schwentinestraße verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Stephanie Saß dazu mitteilte, war gegen 2.15 Uhr eine Gruppe von sechs Heranwachsenden im Alter zwischen 18 und 20 Jahren erheblich alkoholisiert und durch Lärm und Flaschenwürfe aufgefallen. Die vier eingesetzten P...

