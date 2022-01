Im Ausschuss beschlossen : Neue Satzung für schönes und harmonisches Bild der Plöner Innenstadt

Der Plöner Innenstadt soll bei Einheimischen und Gäste ein einheitliches Bild abgeben. Dafür steht eine neue Werbeanlagensatzung. Allerdings gibt es bei vielen Firmen noch Bestandsschutz. Andere mussten reagieren.

Plön | Keine Regel ohne Ausnahme: Möglichst einheitlich sollten Gewerbetreibende in der Plöner Innenstadt zwischen Krabbe und Kreisverwaltung künftig für ihren Betrieb werben. Das war Ziel der Werbeanlagensatzung, die 2015 erlassen wurde. Mit wenigen Änderungen ist derzeit eine überarbeitete Fassung in den Gremien in der Diskussion. Im Stadtentwickl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.