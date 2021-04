Unverständnis bei Wehrführung : Keine zusätzliche Ausstattung für Feuerwehr-Drohne der Amtswehr Ostholstein-Mitte

Der Ruf nach 2500 Euro mehr Geld für die Feuerwehren des Amtes Ostholstein-Mitte verhallt in den Ausschüssen des Amtes

Schönwalde | Der Ruf nach 2500 Euro mehr Geld für die Feuerwehren des Amtes Ostholstein-Mitte verhallte in den Ausschüssen des Amtes. Er sorgte dort sogar für intensive Diskussionen – und am Ende für Unverständnis bei den Feuerwehrkameraden. Geplant ist die Anschaffung von ergänzendem Equipment der im November 2019 in Dienst gestellten Drohne. War diese noch vom A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.