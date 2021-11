Polizei sucht Zeugen : Audi-Fahrer touchierte beim Überholen Renault Clio und flüchtete

Es kann passieren, muss aber nicht mit einer Verkehrsunfallflucht enden. Die Polizei in Lütjenburg sucht nach Zeugen eines Unfalles. Ein Audi-Fahrer hatte beim Überholvorgang einen Renault Clio leicht touchiert.

Lütjenburg | Er werden Zeugen eines Unfalls gesucht, der am Montagnachmittag auf der B202 in Höhe Klamp passiert ist. Nach Darstellung von Polizeisprecherin Maike Saggau fuhr der 32-jährige Fahrer eines schwarzen Renault Clio gegen 14.30 Uhr auf der B202 in Richtung Lütjenburg hinter einer Kolonne Bundeswehrfahrzeuge hinterher. Einscherender Audi-Fahrer touchie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.