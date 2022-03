Liveticker zur Bürgermeisterwahl Eutin 2022 : Behnk oder Gehl? Wahlbeteiligung in Eutin schwankt zwischen 35 und 45 Prozent

Ab 18 Uhr schließen die Wahllokale und die Opernscheune öffnet: Unter 3G-Bedingungen können dort die eintreffenden Wahlergebnisse verfolgt werden. Wir sind mit dem Liveticker für euch vor Ort.

Eutin | In knapp eineinhalb Stunden schließen die Wahllokale in Eutin. 14520 Wahlberechtigte ab 16 Jahren sind aufgerufen, am heutigen 20. März zur Stichwahl zu entscheiden, wer ab August Eutins Bürgermeister sein soll: Bleibt es Amtsinhaber Carsten Behnk (55) oder wird es SPD-Kandidat Christoph Gehl (42). Bericht vom 27.Februar: Behnk gewinnt knapp vor Ge...

