Hotel statt Jugendherberge in Eutin? : Plant Hohwachter Investor Marco Nußbaum auch in Eutin ein Projekt?

Die Pläne für eine Eutiner Jugendherberge sind mit Corona und dem Leiden des Jugendherbergsverbands in Ferne gerückt.

Eutin | Die Corona-Krise macht dem Jugendherbergsverband schwer zu schaffen. Galt es vor der Pandemie schon als Herausforderung, Mittel für eine Jugendherberge in Eutin aufzutreiben, ist das Neubauprojekt spätestens seit Einbruch der Übernachtungszahlen in deutschen Jugendherbergen in noch weitere Ferne gerückt. Die Idee war schön: Eine Jugendherberge mit ...

