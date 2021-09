Bad Schwartau/Lübeck : Baustellennachkontrolle des Zolls deckt illegale Beschäftigung auf

Vor der ersten Kontrolle waren viele Bauarbeiter geflüchtet – deshalb kontrollierten die Beamten nun erneut Beton- und Stahlbetonbauer.

Bad Schwartau | Bei der erneuten Kontrolle auf einer Großbaustelle in Bad Schwartau stellten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Kiel am Dienstag illegal Beschäftigte fest. „Hintergrund der erneuten Prüfung war, dass sich bei der Prüfung derselben Baustelle in der Vorwoche mehrere, im Bereich des Beton- und Stahlbetonbaus tätige Arbeitneh...

