Altenkrempe/Kassau : Altes Bauernhaus komplett abgebrannt – wegen Weihnachtsbaum

Trotz intensiver Löschmaßnahmen brannte die historische Kate in der Straße Im Schwoon bis auf die Grundmauern nieder.

Altenkrempe/Kassau | In der Region rund um Neustadt mussten die Feuerwehren am Sonntagabend gleich zu mehreren Bränden ausrücken – denn auch in Kassau wurde wegen eines Brandes Alarm ausgelöst. Weiterlesen 1: Ferienhaus brennt in Pelzerhaken – hoher Sachschaden Weiterlesen 2: Nach Großfeuer beim Jugendhilfehaus brennen erneut Müllcontainer Gegen 22.05 Uhr war in ...

