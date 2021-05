Eutins Durchfahrt wieder frei : Bauarbeiten in der Elisabethstraße sind schneller fertig

Bauarbeiten am Regenwasserkanal konnten schneller beendet werden. Eutins Hauptachse ist wieder frei.

Eutin | Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Bauarbeiten in der Elisabethstraße haben am Montagmorgen nicht nur später begonnen, als angekündigt, sie sind auch schneller fertig. Die Straße ist frei, die Hauptverkehrsader Eutins wieder passierbar. Weiterlesen: Die Elisabethstraße ist ab Montag teilweise gesperrt Die Geduld der Autofahrer, die in Eutins Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.