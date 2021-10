Bau- und Siedlungsgenossenschaft Eutin : Positive Bilanz nach Corona: Alle 1423 Wohnungen belegt, Neubauten 2022 nicht geplant

Wer eine Wohnung hat, zieht so schnell nicht wieder aus, die Nachfrage nach Zwei- und Dreizimmerwohnungen in Eutin sei enorm. Und dennoch ist kein Neubau gelant. 15 Prozent des Bestands sind Sozialwohnungen.

Eutin | Für eine gute und sozial verträgliche Wohnungsversorgung steht die Bau- und Siedlungsgenosssenschaft Eutin eG. Erfolgreich bewirtschaftete sie in 2020 genau 1423 Wohneinheiten an verschiedenen Standorten im Kreis Ostholstein und in Preetz. Die Zeiten der Corona-Pandemie habe die Genossenschaft unbeschadet überstanden, erklärte Vorstand Lars Teichert i...

