Elternspende macht es möglich : Rodomstorschüler in Plön verdanken Anton Fiedler neuen Basketballkorb

Die Eltern wollten etwas spenden und fragten ihren Sohn, an was es denn fehle in der Schule. Anton meinte, die Schule brauche dringend einen Basketballkorb für den Schulhof. Und dann wurde die Überraschung für alle enthüllt.

Plön | Große Freude bei den Schülerinnen und Schülern der Rodomstorschule: Seit kurzem sorgt ein Basketballkorb auf dem Schulhof für reichlich Unterhaltung in den Pausen. Das Pausen-Vergnügen haben die Mädchen und Jungen der Mutter eines Schülers aus Kossau zu verdanken. Er hatte sich den Korb auf Nachfragen seiner Mutter gewünscht. Vieles ist anders in Z...

