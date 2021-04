Umzug im September : Sparkasse Holstein in Ahrensbök mit maritimem Flair

Erwartet wird eine neue Filialwelt mit „maritimem Flair“ und dem Leistungsspektrum eines modernen Finanzpartners.

Ahrensbök | Sparkasse Holstein in Ahrensbök zieht im September um: neuer Standort dann mit „maritimem Flair“ in der Lübecker Straße 7. In der Sparkasse Holstein in Ahrensbök werden im Spätsommer die Umzugskartons gepackt: Die Filiale zieht in einigen Monaten innerorts in die Lübecker Straße 7. Ab September bietet die Sparkasse dort den Menschen und Unternehmen in...

